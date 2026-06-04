Перезапуск на «Первом канале»: Как «утрясти» правовые споры вокруг «Фабрики звезд»
Ключевым моментом перезапуска «Фабрики звезд» является юридический статус прав на формат, сказала НСН Елена Гринь.
Юрист по интеллектуальным правам Елена Гринь назвала НСН условия, при которых возможен перезапуск «Фабрики звезд» на «Первом канале». Ключевой момент — юридический статус прав на формат: их необходимо либо официально приобрести, либо создать принципиально новый продукт.
Первый канал перезапустит музыкальный проект «Фабрика звезд» в новом телевизионном сезоне, сообщил гендиректор канала Константин Эрнст на полях ПМЭФ. «Коммерсант» напоминает, что лицензией на шоу владеет Weit Media, которая с 2014 года не работает с «Первым каналом». Гринь допустила, что у правообладателя могут быть ограничены права, однако это нужно выяснять, обратившись к документам.
«Перезапуск на "Первом канале" реалистично сделать только если права будут очищены, то есть нужно будет заключить лицензионный договор с Weit Media как владельцем/эксклюзивным лицензиатом на территории. есть другой вариант: договориться напрямую с правообладателем исходного формата, если у него есть возможность лицензировать в обход Weit Media, либо запустить новый проект с иным названием и существенно иной механикой и пакетом творческих решений так, чтобы он не выглядел использованием чужого формата. Также возможен вариант, что права/эксклюзивность у Weit Media ограничены по сроку/территории/платформам и истекли или не покрывают заявленный способ использования, но это требует подтверждения документами», — сказала собеседница НСН.
Она также допустила возникновение споров из-за авторских прав на проект.
«Да, споры возможны. Может поступить претензия о незаконном использовании формата/элементов постановки, товарных знаков/названия, недобросовестной конкуренции, а также требования о запрете показа, взыскании убытков/компенсации и обеспечительных мерах. Для канала имеются риски остановки проекта или переработке на ходу, риски финансовых потерь, срыва спонсорских интеграций и репутационных издержках, для спонсоров — риск "заморозки" размещения и споров по возврату денег. Это обычно решается покупкой/продлением лицензии и оформлением цепочки прав, либо мировым соглашением (включая ретро-лицензию и платеж), либо ребрендингом и глубокой переработкой концепции с юридическим аудитом сходства до выхода в эфир», — добавила она.
Ранее Гринь рассказала НСН, что после истечения лицензий Disney показ их проектов в России будет квалифицироваться как использование произведений без разрешения правообладателя.
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