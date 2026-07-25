Джон Бон Джови прервал концерт со словами «Мне больно» и ушел со сцены
По данным издания Daily Mail, концерт Джона Бон Джови в нью‑йоркском Мэдисон‑сквер‑Гарден неожиданно завершился раньше времени.
23 июля 64‑летний музыкант давал восьмое из девяти запланированных подряд выступлений в рамках тура группы Bon Jovi «Forever». После того как артист исполнил композицию «Livin’ On A Prayer», он сообщил зрителям, что не в состоянии продолжать концерт.
Очевидцы передают слова певца: он извинился перед публикой, объяснив, что испытывает боль и не может выступить на должном уровне. При этом Бон Джови попросил зрителей не избавляться от билетов. Музыкант заверил фанатов, что организаторы найдут способ перенести шоу, и призвал просто сохранить билеты до новых договорённостей.
О причине прерывания концерта рассказал Джерри Брейден — ведущий подкаста музыканта. В соцсети X он сообщил, что Джон Бон Джови борется с инфекцией носовых пазух.
Ранее Джон Бон Джови рассказал, что в выкупил свою самую первую гитару, которую продал своему соседу еще в 1978 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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