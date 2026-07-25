Путин отметил, что отношения России и Казахстана носят стратегический характер

В субботу глава российского государства прибыл в Омск — там он вместе с президентом Казахстана Касым‑Жомартом Токаевым будет участвовать в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Перед началом работы форума лидеры провели встречу в двустороннем формате.



На переговорах Путин подчеркнул: развитие связей между странами идёт хорошими темпами, а их стратегический характер — не просто декларация, а реальное положение дел.

Ранее Путин заявил, что взаимная торговля Казахстана и РФ защищена от внешнего влияния, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

