Последний фильм Хаяо Миядзаки официально выйдет в России онлайн
Онлайн-сервис просмотра фильмов «Кинопоиск» сообщил, что после проката в кинотеатрах последний мультфильм Хаяо Миадзаки будет доступен пользователям онлайн-кинотетара. Об этом сообщает «Российская газета».
Накануне стало известно, что мультфильм одного из самых известных японских мультипликаторов покажут в России. Работа над мультиком длилась с 2016 года. Ее рабочее название - «How do you live?» («Kimi wa dou ikiru ka?»). Это самый большой проект японской студии Ghibli.
Уточняется, что дата релиза мультфильма будет объявлена позже.
В конце мая стало известно, что мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, напоминает «Радиоточка НСН».
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