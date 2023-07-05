Последний фильм Хаяо Миядзаки официально выйдет в России онлайн

Накануне стало известно, что мультфильм одного из самых известных японских мультипликаторов покажут в России. Работа над мультиком длилась с 2016 года. Ее рабочее название - «How do you live?» («Kimi wa dou ikiru ka?»). Это самый большой проект японской студии Ghibli.

Уточняется, что дата релиза мультфильма будет объявлена позже.



В конце мая стало известно, что мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, напоминает «Радиоточка НСН».

