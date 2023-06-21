Последний мультфильм японского режиссера Миядзаки покажут в России

Работа над мультиком длилась с 2016 года. Ее рабочее название - «How do you live?» («Kimi wa dou ikiru ka?»). Это самый большой проект японской студии Ghibli.

Также сообщается, что этот мультфильм станет последним для Миадзаки. Подробности и детали сюжета пока не сообщаются, дата премьеры в России будет объявлена позднее.

