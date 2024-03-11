Посещаемость «Булгаковского дома» подскочила после выхода фильма «Мастер и Маргарита»

После выхода фильма Михаила Локшина по книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», число посетителей музея-театра «Булгаковский дом» в Москве выросло на 20%. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор музея Наталья Склярова.

По ее словам, увеличилось количество посетителей как на экскурсиях, так и на спектаклях. Она добавила, что спросом также пользуются книги Булгакова, которые продаются в книжной лавке «Булгаковского дома». Востребован и спектакль по Булгакову «Мастер и Маргарита».