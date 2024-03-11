Посещаемость «Булгаковского дома» подскочила после выхода фильма «Мастер и Маргарита»

После выхода фильма Михаила Локшина по книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», число посетителей музея-театра «Булгаковский дом» в Москве выросло на 20%. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор музея Наталья Склярова.

По ее словам, увеличилось количество посетителей как на экскурсиях, так и на спектаклях. Она добавила, что спросом также пользуются книги Булгакова, которые продаются в книжной лавке «Булгаковского дома». Востребован и спектакль по Булгакову «Мастер и Маргарита».

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«Люди хотят больше проникнуться, понять, что имел в виду Булгаков. Просто посмотреть фильм - этого недостаточно. Нужно дальше обязательно погружаться в произведение», - считает Склярова.

К началу марта кассовые сборы фильма Локшина «Мастер и Маргарита» в российском прокате достигли 2 млрд рублей.

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ФОТО: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
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