Кинокритик Шпагин раскрыл секрет успеха «Мастера и Маргариты»

По его словам, в отличие от картины Владимира Бортко, новая работа получилось серьёзной, мрачной и трагической. И то, что фильм получился «очень грузящий», сделан он очень хорошо.

«Бешеный успех у картины, хотя поначалу говорили, что зря потратили на неё деньги... Интересные сюжетные ходы. Снимаю шляпу... Очень хороший и дельный финал картины... Локшин — прекрасный режиссёр», — заключил Шпагин.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в фильме «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, заявил, что новая экранизация не имеет ничего общего с произведением Михаила Булгакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

