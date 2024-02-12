Кинокритик Шпагин раскрыл секрет успеха «Мастера и Маргариты»
Кинокритик Александр Шпагин заявил, что у Михаила Локшина получилась очень достойная интерпретация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщает NEWS.ru.
По его словам, в отличие от картины Владимира Бортко, новая работа получилось серьёзной, мрачной и трагической. И то, что фильм получился «очень грузящий», сделан он очень хорошо.
«Бешеный успех у картины, хотя поначалу говорили, что зря потратили на неё деньги... Интересные сюжетные ходы. Снимаю шляпу... Очень хороший и дельный финал картины... Локшин — прекрасный режиссёр», — заключил Шпагин.
Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в фильме «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, заявил, что новая экранизация не имеет ничего общего с произведением Михаила Булгакова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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