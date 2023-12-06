«“Зайдет” тиктокерам»: Южнокорейские шоу понравятся людям с клиповым мышлением
Южнокорейские шоу придутся по душе молодому поколению россиян, сказал НСН Виктор Митрофанов.
Старшее поколение российских зрителей не оценит южнокорейские шоу, их аудитория — молодые люди с клиповым мышлением. Об этом НСН заявил креативный продюсер Виктор Митрофанов.
Ранее сообщалось, что российские телеканалы ТНТ, СТС и «Пятница» обсуждают с одним из четырех крупнейших южнокорейских вещателей Seoul Broadcasting System (SBS) совместное производство и локализацию в России корейских шоу. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил исполнительный продюсер SBS Пак Сонхун. Митрофанов заявил, что подобные шоу могут быть интересными для молодежной аудитории.
«Старшее поколение южнокорейские шоу не оценит и не поймет, а вот молодому поколению, тиктокерам с клиповым мышлением быстрый, непонятный, постоянно меняющийся контент “зайдет”, он будет держать такую аудиторию. Отмечу, что не все южнокорейские телепередачи совместимы с российским телевидением, нужно смотреть на конкретные примеры», — сказал продюсер.
Ранее сообщалось, что от просмотра новогодних развлекательных тв-шоу решили отказаться 45 процентов россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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