СМИ: Российские телеканалы обсуждают совместное производство шоу с южнокорейской SBS
Некоторые российские телеканалы обсуждают с южнокорейским телерадиовещателем Seoul Broadcasting System (SBS) совместное производство и локализацию шоу в РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Государственное южнокорейское агентство креативного контента (KOCCA).
SBS — одна из крупнейших вещательных сетей Кореи, в нее входят в том числе развлекательные телеканалы SBS Plus и SBS funE и видеостриминг Wavve.
Отмечается, что производство контента с SBS могут начать каналы ТНТ, СТС и «Пятница». Зарубежный вещатель подтвердил эти данные. На канале ТНТ заявили, что ведут переговоры с партнерами из государств Ближнего Востока и Азии, однако не хотят «преждевременно комментировать» ситуацию. В свою очередь, «Пятница» сообщила об отсутствии переговоров, а СТС отказался от комментариев.
Эксперты считают, что российские каналы намерены сотрудничать с южнокорейской компанией из-за растущей конкуренции ТВ и онлайн-сервисов: вещатели хотят сохранить аудиторию и лидерство в просмотрах. По данным аналитиков, корейские компании вкладывают значительные бюджеты в продюсирование, и совместное производство потребует от отечественных каналов больших затрат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru