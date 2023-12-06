СМИ: Российские телеканалы обсуждают совместное производство шоу с южнокорейской SBS

SBS — одна из крупнейших вещательных сетей Кореи, в нее входят в том числе развлекательные телеканалы SBS Plus и SBS funE и видеостриминг Wavve.

Отмечается, что производство контента с SBS могут начать каналы ТНТ, СТС и «Пятница». Зарубежный вещатель подтвердил эти данные. На канале ТНТ заявили, что ведут переговоры с партнерами из государств Ближнего Востока и Азии, однако не хотят «преждевременно комментировать» ситуацию. В свою очередь, «Пятница» сообщила об отсутствии переговоров, а СТС отказался от комментариев.

Эксперты считают, что российские каналы намерены сотрудничать с южнокорейской компанией из-за растущей конкуренции ТВ и онлайн-сервисов: вещатели хотят сохранить аудиторию и лидерство в просмотрах. По данным аналитиков, корейские компании вкладывают значительные бюджеты в продюсирование, и совместное производство потребует от отечественных каналов больших затрат.

