«Сериалы и манги»: Названы причины популярности учебников по корейскому языку

Рост интереса россиян к китайскому и корейскому языку связан с увеличением интереса к развлекательному контенту Южной Кореи и Китая, рассказал заведующий редакцией Lingua издательства АСТ Кирилл Игнатьев в интервью НСН. Кроме того, указал он, россияне рассматривают эти страны для учебы за границей.

Ранее сообщалось, что литература для изучения китайского и корейского языков обошла по популярности книги по немецкому. Такую статистику по итогам продаж первой половины 2023 года представили РБК в розничной сети «Читай-город — Буквоед». Продажи учебников по корейскому языку за январь-июнь выросли в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении относительно аналогичного периода 2022 года. Пособия по китайскому языку показали рост продаж на 4% в штуках и на 11% в рублях. Игнатьев отметил, что популярность таких языков прослеживается уже давно.