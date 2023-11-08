«Сериалы и манги»: Названы причины популярности учебников по корейскому языку
Россиянам нравятся образовательные программы Южной Кореи и КНР, также они хотят смотреть сериалы в оригинале, отметил в эфире НСН Кирилл Игнатьев.
Рост интереса россиян к китайскому и корейскому языку связан с увеличением интереса к развлекательному контенту Южной Кореи и Китая, рассказал заведующий редакцией Lingua издательства АСТ Кирилл Игнатьев в интервью НСН. Кроме того, указал он, россияне рассматривают эти страны для учебы за границей.
Ранее сообщалось, что литература для изучения китайского и корейского языков обошла по популярности книги по немецкому. Такую статистику по итогам продаж первой половины 2023 года представили РБК в розничной сети «Читай-город — Буквоед». Продажи учебников по корейскому языку за январь-июнь выросли в штуках на 9% и на 18% в денежном выражении относительно аналогичного периода 2022 года. Пособия по китайскому языку показали рост продаж на 4% в штуках и на 11% в рублях. Игнатьев отметил, что популярность таких языков прослеживается уже давно.
«Такой рост – это побочное явление общего роста интереса к развлекательному контенту, который создают Китай и Корея: комиксы, сериалы, музыку, онлайн-игры. Этот спрос мы наблюдали с 2017-2018 года. Также стоит отметить образовательные программы, которые предлагает Южная Корея и Китай, это тоже влияет на рост интереса к изучению этих языков. Некоторое время назад популярностью пользовались пособия, которые помогали изучать язык через K-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее – ред. НСН). Сейчас читатель, который пришел в язык через музыку и культуру, перешел к более серьезным изданиям», - сказал Игнатьев.
Он отметил, что россияне, которые изучают корейский и китайский языки, хотят читать книги и смотреть фильмы в оригинале. Кроме того, часть из них хотела бы учиться в этих странах, указал Игнатьев.
«Каждый преследует свою цель, когда изучает эти сложные языки, но все равно в перспективе настроены на серьезное изучение, которое позволит либо ознакомиться с контентом в оригинале: читать книги, мангу, комиксы... Или же смотреть фильмы и учиться за границей», - объяснил собеседник НСН.
Он также рассказал, что продажи обучающей литературы по корейскому языку начали расти еще в 2017 году. При этом рост спроса на учебники по китайскому языку начался в 2018 году.
«Мы в редакции спрос выявили достаточно давно и уже много лет работаем, чтобы его удовлетворить. Например, продажи обучающей литературы по корейскому языку начали расти еще в 2017 году. В 2018 году продажи уже были сопоставимы с популярными европейскими языками: итальянским, французским, испанским. Рост китайского языка мы заметили в 2018 году, как раз по его результатам китайский обогнал итальянский. Настоящая история – это не веяние нового времени, а просто реализация долгосрочной тенденции», - резюмировал Игнатьев.
Ранее кинокритик Марина Латышева в интервью НСН рассказала, что рост популярности корейских фильмов и сериалов у россиян связан с их жанровым разнообразием. По ее словам, из-за жанрового разнообразия аудитория у корейского киноматографа может быть самая разная, передает «Радиоточка НСН».
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