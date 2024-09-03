Популярность песни «Третье сентября» объяснили обилием мемов

Хит певца Михаила Шуфутинского «Третье сентября» популярен и тридцать лет спустя благодаря мемам, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев порталу NEWS.ru.

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Он подчеркнул, что песня не стала бы столь популярной без соцсетей, из-за мемов даже школьники знают, кто такой Шуфутинский. «Шуфутинский должен благодарить интернет за эту популярность, которая обеспечила ему безбедную старость», — отметил критик.

По мнению Бабичева, начало волне популярности песни положил мем с американским рэпером Риком Россом и текстом «Я календарь переверну, и снова третье сентября».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ажиотаж вокруг песни «Третье сентября» раздувается искусственно.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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