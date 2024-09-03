Популярность песни «Третье сентября» объяснили обилием мемов
Хит певца Михаила Шуфутинского «Третье сентября» популярен и тридцать лет спустя благодаря мемам, заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев порталу NEWS.ru.
Он подчеркнул, что песня не стала бы столь популярной без соцсетей, из-за мемов даже школьники знают, кто такой Шуфутинский. «Шуфутинский должен благодарить интернет за эту популярность, которая обеспечила ему безбедную старость», — отметил критик.
По мнению Бабичева, начало волне популярности песни положил мем с американским рэпером Риком Россом и текстом «Я календарь переверну, и снова третье сентября».
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ажиотаж вокруг песни «Третье сентября» раздувается искусственно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росаккредитации разрешила ввозить в РФ пиво из Северной Кореи
- СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
- Венгрия сняла с повестки встречи постпредов ЕС использование активов РФ
- Популярность песни «Третье сентября» объяснили обилием мемов
- Грузовик с урановыми отходами попал в ДТП в Киргизии
- Криштиану Роналду заявил, что хочет побить еще один рекорд
- Рок-группа «Три дня дождя» намерена сыграть самый длинный рок-концерт
- На Украине уволились сразу три министра
- ФК «Ахмат» вернул Ташуева на пост главного тренера
- В КБР к медикам с признаками кишечной инфекции обратились более 200 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru