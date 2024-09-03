За «Третье сентября»! Пригожин призвал дать Шуфутинскому звание народного артиста

«Почему бы и нет? Это уже стало событием. Люди всегда поют этот хит 3 сентября, это мощная композиция, которую выдал творческий союз Игоря Крутого, Игоря Николаева и Михаила Шуфутинского. Даже спустя тридцать лет песня “залетает” и становится мемом, хотя ничего подобного никто даже представить не мог. Так что хорошо, что сериал крутится вокруг этой песни», — сказал Пригожин.

Собеседник НСН также поддержал идею общественников из движения «Ветераны России» присвоить Шуфутинскому звание народного артиста России.

«Я думал, что он давно народный. Вполне логично дать ему это звание вслед за Крутым и Николаевым. Во-первых, ему уже 75 лет, во-вторых, он действительно народный и любимый — а как иначе?», — заявил он.

В заключение Пригожин отметил, что фильмы о знаменитостях стали популярны на фоне падения интереса к массовым концертам.

«Была картина “ABBA: фильм”, это было очень востребовано. Был сериал “Была любовь” о певице Валерии. Я не знаю, насколько это новый формат продвижения. Дело в том, что интерес к музыке, массовым концертам несколько упал. Фильмы о знаменитостях — своеобразная форма увековечивания своего имени. Насколько это может быть востребовано, я не знаю, все зависит от того, талантливый фильм или нет. Кино можно снять про каждого, но есть легендарные люди, личности с историей — Иосиф Кобзон, Фаина Раневская, Алла Пугачева, Муслим Магомаев. Какая история у “Иванушек”, я не знаю. Если снять кино про Юрия Шатунова, оно будет востребовано, потому что это ушедший герой. Про живых сериалы сложно “заходят”, особенно в кинотеатрах», — сказал продюсер.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ажиотаж вокруг песни Шуфутинского «Третье сентября» раздувается искусственно.

