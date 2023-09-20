«Не экстрадируют»: Адвокат о шансах России заставить Милохина служить в армии
По вопросу уклонения от призыва едва ли будут предприняты какие-то запросы, поскольку рассчитывать на их удовлетворение не приходится, заявил НСН адвокат Алексей Попов.
Недружественная к России страна вряд ли экстрадирует блогера-тиктокера Даню Милохина, даже если такой запрос поступит, заявил НСН управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
Почти две недели назад Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай. Вскоре Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Сегодня блогер признался, что ему страшно из-за новостей о розыске.
«Чтобы объявить человека в розыск, нужно возбудить уголовное дело. Я вот так и не понял, возбудили его или нет. По вопросу уклонения от призыва едва ли будут предприняты какие-то запросы, поскольку рассчитывать на их удовлетворение не приходится. Вряд ли ОАЭ, куда уехал Милохин, выдаст человека. Безусловно, он заявит о своих политических взглядах, не совпадающих с российской повесткой, и на этом основании может рассчитывать даже на политическое убежище. Ожидать экстрадицию не приходится», - сказал собеседник НСН.
Ранее лидер группы "ЧАЙФ" Владимир Шахрин выразил мнение, что власти простят Даню Милохина только при условии его раскаяния. Рокер считает, что каждый имеет право на ошибку, но их надо уметь признавать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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