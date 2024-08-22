СМИ: Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года
Певец Валерий Меладзе планирует вновь начать выступать в России в июне 2025 года и прорабатывает возможность провести юбилейный тур в честь своего шестидесятилетия. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным издания, Меладзе выяснил, что фактически запрета на его концерты в России нет. При этом певца якобы предупредили о возможной волне возмущения россиян из-за высказываний исполнителя в поддержку Украины.
«Месяц назад Валерий заезжал к маме, в ее квартиру в Строгино. Говорил, что без нее и без России тяжело. Но в связи с тем, что постоянно гастролирует не в РФ, видеться чаще нет возможности», — пишет Shot.
В марте прошлого года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру РФ проверить Меладзе в связи с возможными фактами финансирования ВСУ, напоминает RT.
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