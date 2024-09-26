СМИ: Шнуров вдвое снизил ценник на корпоративы «Ленинграда»

В прошлом году Шнуров считался одним из самых высокооплачиваемых музыкантов страны, его выступления на частных мероприятиях стоили 350 тысяч евро (около 32 млн рублей). Сейчас спрос на корпоративы упал, из запланированных выступлений у «Ленинграда» лишь концерт на Бали в январе, кроме того, супруга Шнурова Ольга Абрамова подала на развод с рокером, напоминает РЕН ТВ. Теперь 40-минутное выступление группы «Ленинград» на корпоративе обойдется в 200 тысяч долларов, или почти 18,5 млн рублей.

«Плюс в райдере прописаны суточные для Шнура — 10 тысяч рублей в РФ и 250 евро за границей. Алкоголя в списке требований нет... В каждой гримерке запрещено курить и должны стоять аромасвечи "хорошего качества"», — пишет Shot.

Также в райдере указано, что музыкантам необходимо предоставить чай, соки, мясную и сырную тарелки, банку варенья.

