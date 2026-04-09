По ее словам, творчество Сапковского повлияло на развитие жанра фэнтези в целом и славянского фэнтези в частности.

«Сапковский, несомненно, расширил границы жанра и показал, как можно свободно обращаться со сказочными историями. Он оказал влияние не только на польскую жанровую литературу, но и на все европейское фэнтези. Кроме того, многие российские digital-авторы вдохновлялись «Ведьмаком» и создавали фанфики по мотивам цикла. До Сапковского славянское фэнтези не имело такие масштабы, он вывел на авансцену мрачные декорации и деконструировал классическое фэнтези, обращался к серьезным философским вопросам, таким как дихотомия добра и зла, создал обаятельных и неоднозначных героев. Сапковский изменил представление о фэнтези как о жанровой литературе с ограниченными приемами и ресурсами и показал, как можно лавировать между фэнтезийным и реалистическим», — добавила Писарева.

Серия книг о ведьмаке — цикл фэнтези‑произведений польского писателя Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии — ведьмак, охотящийся на чудовищ. Мир вселенной напоминает Европу позднего Средневековья. После «сопряжения сфер» в мир людей проникли чудовища и волшебные существа.

Первые книги — сборники рассказов о приключениях Геральта. Здесь он знакомится с бардом Лютиком и чародейкой Йеннифэр. В поздних рассказах появляется Цири — княжна разрушенного королевства Цинтры, приёмная дочь Геральта по «праву неожиданности». Романы выстраиваются в единую историю: Геральт защищает Цири от Нильфгаардской империи на фоне противостояния северных королевств и юга.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов поспорил с Сапковским на тему того, может ли книга стоить больше поллитровой бутылки водки.

