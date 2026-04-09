NL International подала иск к Виктории Боне из-за ее высказываний
Новосибирская компания «НЛ Континент», работающая под брендом NL International, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к блогеру Виктории Боне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.
Компания требует признать распространенные блогером сведения недостоверными и порочащими деловую репутацию, а также обязать удалить их в течение 10 дней после вступления решения суда в силу. По данным источников, поводом для иска стали высказывания, в которых Боня назвала компанию финансовой пирамидой.
«НЛ Континент» работает в сфере прямых продаж и сетевого маркетинга, занимаясь производством биологически активных добавок и продуктов для снижения веса.
По итогам 2025 года чистая прибыль компании составила около 1,9 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
