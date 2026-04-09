Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз за год

Выручка ООО «Театр «Золотое Кольцо», принадлежащего Надежде Кадышевой, по итогам 2025 года достигла 402 миллионов рублей, увеличившись в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе Rusprofile.

Чистая прибыль компании также показала рост — почти в 3 раза, с 2,7 миллиона до 7,9 миллиона рублей. Эти показатели стали рекордными за всю историю театра.