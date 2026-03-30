Фантаст Панов поспорил с автором «Ведьмака» о ценах на книги и водку
Книги по очень смешным ценам не привлекут в магазины толпы покупателей, сказал в эфире НСН Вадим Панов, назвав заявления польского коллеги Сапковского социалистическими фантомными болями.
Польский писатель Анджей Сапковский, создавший фэнтези-сагу «Ведьмак», связал снижение читательской аудитории с высокими ценами книг. По его мнению, книга не может стоить больше поллитровой бутылки водки. Писатель-фантаст Вадим Панов поспорил с Сапковским и заявил НСН, что популярность книг не связана с их стоимостью.
«Здесь никто никому ничего не должен. Это, видимо, еще социалистические фантомные боли Сапковского. Цена на книгу определяется, исходя из бизнес-модели. Если мы хотим, чтобы она стоила в два раза дешевле, есть объективные причины, почему она не может столько стоить. В этом случае ее просто не будет на прилавках в магазинах. При этом нет прямой связи между стоимостью книги и ее покупкой. Если книга будет стоить условные сто рублей, это абсолютно точно не значит, что все наши сограждане или их половина дружно бросится в магазины. Чтение - это занятие, к которому либо есть склонность, либо ее нет. От того, что книга в магазине будет стоить очень смешные деньги, туда не придут толпы покупателей», - уверен собеседник НСН.
При этом он признался, что не знает, сколько стоят в Польше книги и водка.
Ранее гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сказал «Радиоточке НСН» в этой связи, что такая маркировка о запрете пропаганды наркотиков окажет минимальное влияние на популярность авторов бестселлеров.
