Газманов заявил, что талант важнее диплома для артиста

Певец и телеведущий Родион Газманов заявил, что для успеха артиста важнее талант и трудоспособность, чем наличие профильного образования. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

По его словам, главным показателем востребованности исполнителя остается интерес публики. Он сослался на позицию продюсера Иосифа Пригожина, который отмечал, что успех артиста определяется тем, собирает ли он залы, а не наличием диплома.

Газманов подчеркнул, что на сцене есть немало исполнителей без музыкального образования, которые при этом успешно выступают на крупных площадках. В то же время, по его словам, выпускники консерваторий не всегда находят отклик у широкой аудитории.

Он добавил, что образование может быть полезным, однако решающую роль, по его мнению, играют талант и способность много работать, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Музыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры