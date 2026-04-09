Газманов заявил, что талант важнее диплома для артиста
Певец и телеведущий Родион Газманов заявил, что для успеха артиста важнее талант и трудоспособность, чем наличие профильного образования. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.
По его словам, главным показателем востребованности исполнителя остается интерес публики. Он сослался на позицию продюсера Иосифа Пригожина, который отмечал, что успех артиста определяется тем, собирает ли он залы, а не наличием диплома.
Газманов подчеркнул, что на сцене есть немало исполнителей без музыкального образования, которые при этом успешно выступают на крупных площадках. В то же время, по его словам, выпускники консерваторий не всегда находят отклик у широкой аудитории.
Он добавил, что образование может быть полезным, однако решающую роль, по его мнению, играют талант и способность много работать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Более 1,5 миллиона россиян запретили себе новые сим-карты
- Путин объявил пасхальное перемирие на два дня
- Политолог оценил вероятность выхода США из НАТО при Трампе
- Газманов рассказал о разрыве с друзьями после начала СВО
- Газманов заявил, что талант важнее диплома для артиста
- NL International подала иск к Виктории Боне из-за ее высказываний
- Мужчину похитили и избили в Москве по заказу жены
- Юрист объяснил правила цитирования «Мемориала» в научных работах
- «Попал в нерв времени»: Как «Ведьмак» Сапковского очаровал весь мир
- Звезда фильма «Любовь и голуби» раскрыл, как проведет Пасху