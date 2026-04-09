Политолог оценил вероятность выхода США из НАТО при Трампе

Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на выход страны из НАТО, несмотря на недовольство союзниками и резкую риторику в адрес альянса. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал политолог Павел Данилин.

По его оценке, даже на фоне напряженности после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп понимает стратегическую выгоду участия США в альянсе. В частности, речь идет о стандартизации вооружений, которая обеспечивает значительные заказы для американских оборонных компаний.