Мужчину похитили и избили в Москве по заказу жены
В Москве двое мужчин напали на пассажира такси, избили его и насильно увезли в Московскую область. Позже выяснилось, что к произошедшему причастна супруга пострадавшего, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на 5 апреля на Ангарской улице. По данным телеканала, злоумышленники на автомобиле подрезали такси, после чего подошли к машине с ножом и битой, вытащили 38-летнего пассажира и начали его избивать. Затем они посадили мужчину в свой автомобиль и скрылись.
Водитель такси обратился в полицию, и менее чем через час пострадавшего обнаружили в Балашихе. Его избивали как на дороге, так и уже после того, как он оказался на земле.
Как уточняется, нападение было организовано по просьбе жены мужчины, которая решила «проучить» супруга после его отсутствия в течение нескольких дней. Подозреваемые — двоюродные братья 35 и 36 лет — были задержаны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
