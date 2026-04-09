Мужчину похитили и избили в Москве по заказу жены

В Москве двое мужчин напали на пассажира такси, избили его и насильно увезли в Московскую область. Позже выяснилось, что к произошедшему причастна супруга пострадавшего, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля на Ангарской улице. По данным телеканала, злоумышленники на автомобиле подрезали такси, после чего подошли к машине с ножом и битой, вытащили 38-летнего пассажира и начали его избивать. Затем они посадили мужчину в свой автомобиль и скрылись.