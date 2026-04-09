Звезда фильма «Любовь и голуби» раскрыл, как проведет Пасху

Праздник пройдет как обычно и в соответствие с семейными традициями, заявил НСН Александр Михайлов.

Пасха пройдет дома с куличами из магазина и семейными особенностями, рассказал заслуженный артист РСФСР, исполнитель главной роли в легендарном фильме «Любовь и голуби» Александр Михайлов в беседе с НСН.

В 2026 году Чистый четверг выпадает на 9 апреля — день, когда православные вспоминают Тайную вечерю, омовение ног и предательство Иуды. А главный церковный праздник — Пасха — наступает уже в воскресенье 12 апреля. Михайлов раскрыл, как он проводит этот день.

«Я покрашу яйца с молитвами, а еще что делать? Испечь свой кулич я не успеваю никогда — всегда в разъезде. Поэтому всегда его покупаю. Этот праздник для меня очень личный. У меня предки-старообядцы, поэтому в моей семье есть особенности, свои правила и ритуалы. Они могут входить в противоречие с современными трактовками», — отметил он.

Ранее иеромонах Димитрий (Першин) объяснил НСН, что можно, а что нельзя делать на Страстной неделе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПраздникАктерПасха

Горячие новости

Все новости

партнеры