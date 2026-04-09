Звезда фильма «Любовь и голуби» раскрыл, как проведет Пасху
Праздник пройдет как обычно и в соответствие с семейными традициями, заявил НСН Александр Михайлов.
Пасха пройдет дома с куличами из магазина и семейными особенностями, рассказал заслуженный артист РСФСР, исполнитель главной роли в легендарном фильме «Любовь и голуби» Александр Михайлов в беседе с НСН.
В 2026 году Чистый четверг выпадает на 9 апреля — день, когда православные вспоминают Тайную вечерю, омовение ног и предательство Иуды. А главный церковный праздник — Пасха — наступает уже в воскресенье 12 апреля. Михайлов раскрыл, как он проводит этот день.
«Я покрашу яйца с молитвами, а еще что делать? Испечь свой кулич я не успеваю никогда — всегда в разъезде. Поэтому всегда его покупаю. Этот праздник для меня очень личный. У меня предки-старообядцы, поэтому в моей семье есть особенности, свои правила и ритуалы. Они могут входить в противоречие с современными трактовками», — отметил он.
Ранее иеромонах Димитрий (Першин) объяснил НСН, что можно, а что нельзя делать на Страстной неделе.
Горячие новости
- Мужчину похитили и избили в Москве по заказу жены
- Юрист объяснил правила цитирования «Мемориала» в научных работах
- «Попал в нерв времени»: Как «Ведьмак» Сапковского очаровал весь мир
- Звезда фильма «Любовь и голуби» раскрыл, как проведет Пасху
- Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз за год
- Врач предупредила об опасных способах окраски пасхальных яиц
- «Мировое событие!»: Чего ждать от новой книги о «Ведьмаке»
- Иран заявил о победе и усилении контроля над Ормузским проливом
- Как требование ИНН усложнит переводы по СБП с 1 июля
- «Исчезают стартовые позиции»: Каким кинопрофессиям угрожает ИИ