Газманов рассказал о разрыве с друзьями после начала СВО

Певец и телеведущий Родион Газманов сообщил, что после начала специальной военной операции прекратил общение с рядом знакомых, покинувших Россию и критикующих оставшихся в стране. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

По его словам, события последних лет стали своего рода проверкой для многих людей, в том числе публичных. Он отметил, что был удивлен резкой позицией некоторых бывших друзей, которые, по его утверждению, негативно относятся к тем, кто не уехал.

Газманов также заявил, что поддержал проведение специальной военной операции и вместе с музыкальной командой выступает в военных госпиталях и на передовой.

Он добавил, что во время таких поездок испытывал страх из-за близости боевых действий, однако, по его словам, продолжает участвовать в этих выездах, считая это своим выбором и ответственностью, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
