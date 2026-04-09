Юрист объяснил правила цитирования «Мемориала» в научных работах

Использовать материалы «Мемориала» (организация включена в список иноагентов и признана экстремистской) при написании научных и студенческих работ о советских репрессиях допустимо, но с осторожностью и без признаков популяризации организации. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, решение Верховного суда о признании движения экстремистским не запрещает исследование темы репрессий и упоминание «Мемориала» как исторического источника. Однако ссылки должны носить исключительно академический характер и не выглядеть как продвижение деятельности организации.