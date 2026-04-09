Юрист объяснил правила цитирования «Мемориала» в научных работах
Использовать материалы «Мемориала» (организация включена в список иноагентов и признана экстремистской) при написании научных и студенческих работ о советских репрессиях допустимо, но с осторожностью и без признаков популяризации организации. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Сергей Жорин.
По его словам, решение Верховного суда о признании движения экстремистским не запрещает исследование темы репрессий и упоминание «Мемориала» как исторического источника. Однако ссылки должны носить исключительно академический характер и не выглядеть как продвижение деятельности организации.
Жорин отметил, что более безопасным подходом является использование архивных публикаций, государственных источников, книг памяти и научных работ, где соответствующие данные уже воспроизведены, а не обращение к текущим материалам организации.
Он также напомнил, что участие в деятельности организации, ее поддержка, финансирование, распространение материалов в поддержку или использование символики вне допустимого контекста запрещены. «Мемориал» был ликвидирован по решениям российских судов в 2021-2022 годах, а в 2022 году удостоен Нобелевской премии мира за вклад в защиту прав человека и сохранение исторической памяти, передает «Радиоточка НСН».
