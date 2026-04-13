Нужен скандал: Почему фильм о Майкле Джексоне не привлечет россиян
Нина Ромодановская заявила НСН, что Майкл Джексон – фигура не столь актуальная для современного зрителя, особенно для молодежи.
Биография Майкла Джексона в последнее время интересовала всех в ключе скандальных обвинений и разбирательств, без этого фильм о культовом исполнителе не будет так интересен публике, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
В России покажут фильм о Майкле Джексоне, сообщает кинопрокатная компания «Вольга», которая и выпустит картину. Роль легендарного поп-короля воплотил его родной племянник Джаафар Джексон. Режиссер Антуан Фукуа снял материал на четыре часа, который было решено разделить на две части. Ожидается, что «Майкл» расскажет о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от Jackson 5, о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы Pepsi в 1984 году, и дальнейшем злоупотреблении обезболивающими препаратами. Ромодановская уверена, что массовый зритель на это кино не пойдет.
«Аудитория байопиков по всему миру примерно одинаковая. Это люди, которые интересуются известными лицами. Другое дело, что Майкл Джексон – фигура уже не столь актуальная для современного зрителя, особенно для молодого. Это, скорее, герой нашей юности. Аудиторию больше интересуют современные фигуры, их жизнь и что у них происходит за кулисами. Только отдельные исторические фигуры сохраняют стойкий интерес зрителя долгое время. Более того, упоминаний о скандальных судебных процессах в картине не будет. Этот факт точно снизит внимание к картине, потому что в последнее время именно в этом ключе всех интересовала биография Майкла Джексона», - рассказала она.
Ранее сообщалось, что из фильма о Майкле Джексоне убрали упоминания об обвинениях в растлении несовершеннолетних. Из за этого потребовалось пересъемка. Картина должна была исследовать влияние обвинений на жизнь поп-звезды. Но адвокаты семьи Джексона обнаружили в соглашении с одним из обвинителей, Джорданом Чандлером, запрет на его упоминание в кино.
Премьера байопика, посвященного жизни Майкла Джексона, запланирована на 24 апреля 2026 года в США. В России фильм ожидается в прокате с 30 апреля.
- «Как снежный ком!»: Замена лифтов в России подорожала в два раза
- Шнейдеров заявил, что ММКФ нельзя отнести к фестивалю категории А
- Бритни Спирс отправилась на лечение после задержания за вождение в пьяном виде
- Заслуженный пилот призвал восстановить производство советских Ан-2
- Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
- Объявление о продаже Рижского вокзала в Москве появилось на «Авито»
- Булыкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство после ничьей с «Краснодаром»
- На подлете к промплощадке Череповца сбили 13 беспилотников
- Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа