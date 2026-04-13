Биография Майкла Джексона в последнее время интересовала всех в ключе скандальных обвинений и разбирательств, без этого фильм о культовом исполнителе не будет так интересен публике, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

В России покажут фильм о Майкле Джексоне, сообщает кинопрокатная компания «Вольга», которая и выпустит картину. Роль легендарного поп-короля воплотил его родной племянник Джаафар Джексон. Режиссер Антуан Фукуа снял материал на четыре часа, который было решено разделить на две части. Ожидается, что «Майкл» расскажет о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от Jackson 5, о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы Pepsi в 1984 году, и дальнейшем злоупотреблении обезболивающими препаратами. Ромодановская уверена, что массовый зритель на это кино не пойдет.