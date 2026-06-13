Фильм «Лило и Стич-2» снимет режиссер «Дикого робота» Сандерс
Режиссером продолжения ремейка от «Disney» — фильма «Лило и Стич-2» станет сценарист оригинального мультфильма и автор анимационного проекта «Дикий робот» Крис Сандерс. Об этом сообщает издание «The Hollywood Reporter».
По данным источника, возвращение Сандерса связано с новым вектором развития франшизы. При этом отмечается, что будущий фильм о Лило и Стиче станет оригинальной историей, а не ремейком второй части мультфильма «Disney».
Известно, что съемки нового проекта начнутся в 2026 году. Премьера картины запланирована на 26 мая 2028 года.
Киноремейк мультфильма «Лило и Стич» вышел в 2025 году. В прокате картина заработала свыше $1 млрд. Ремейк адаптировал историю мультфильма 2002 года и рассказывал об девочке Лило, подружившейся с инопланетянином-разрушителем Стичем.
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