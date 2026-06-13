Фильм «Лило и Стич-2» снимет режиссер «Дикого робота» Сандерс

Известно, что съемки нового проекта начнутся в 2026 году. Премьера картины запланирована на 26 мая 2028 года.

Киноремейк мультфильма «Лило и Стич» вышел в 2025 году. В прокате картина заработала свыше $1 млрд. Ремейк адаптировал историю мультфильма 2002 года и рассказывал об девочке Лило, подружившейся с инопланетянином-разрушителем Стичем.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что фильм о легендарном поп-короле Майкле Джексоне «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино.