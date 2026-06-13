В Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам

Депутат охарактеризовал действия украинской стороны как направленные на подрыв транспортной инфраструктуры и создание препятствий в логистических цепочках. Он подчеркнул, что Россия вправе отвечать на подобные удары, но при этом Москва принципиально не наносит и не станет наносить удары по объектам гражданского назначения на территории Украины.



Чепа обратил внимание на то, что за весь период проведения специальной военной операции российские силы не атаковали мосты через Днепр. По словам парламентария, такие удары действительно могли бы серьёзно нарушить логистику ВСУ, но одновременно обернулись бы тяжёлыми последствиями для мирных жителей Украины.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ вновь атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

