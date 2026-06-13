Мадьяр обвинил правительство Орбана во лжи

Выступая на пресс‑конференции в Будапеште, Мадьяр заявил, что правительство Орбана систематически искажало факты по широкому кругу вопросов — от социально‑экономической обстановки до миграционных процессов. В частности, он обратил внимание на противоречивость действий прежнего руководства: декларируя неприятие потока мигрантов из азиатских и африканских стран, власти одновременно занимались обустройством лагеря для беженцев и закладывали в бюджет многомиллионные расходы на эту сферу.



Премьер‑министр полагает, что экс‑правительство намеренно нагнетало миграционную напряжённость перед грядущими парламентскими выборами. Среди целей такой тактики, по версии Мадьяра, — поддержание атмосферы тревоги в соседней Австрии и оказание давления на институты ЕС в Брюсселе. Однако планы пришлось скорректировать из‑за протестных настроений в регионе Дьёр‑Мошон‑Шопрон, где жители выступили против подобной политики.



Примечательно, что заявление Мадьяра прозвучало в день вступления в силу европейского пакта о беженцах и мигрантах. В тот же день партия ФИДЕС, которую возглавляет Виктор Орбан, анонсировала процедуру его переизбрания на должность председателя. Представители ФИДЕС при этом отмечают, что при нынешнем правительстве акцент сместится с борьбы с нелегальной миграцией на регулирование легальной иммиграции.



Пакт ЕС о миграции и убежище начал действовать 12 июня во всех 27 государствах — членах союза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Среди ключевых положений документа — обязательная фиксация и проверка лиц, пересекающих внешние границы ЕС нелегально, внедрение ускоренных механизмов рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, а также сокращение сроков обработки соответствующих заявок.

