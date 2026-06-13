СМИ: Математика Вербицкого задержали в Ереване по запросу России

В Ереване 12 июня задержали блогера и математика Михаила Вербицкого (Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на полицию республики.

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Задержание произошло в ереванском аэропорту Звартноц. В дежурной части уточнили, что в настоящее время мужчина помещён в камеру предварительного заключения — он числится в розыске на территории России.

Напомним, Михаил Вербицкий был включён в перечень террористов и экстремистов 10 января. А 27 января 2025 года в отношении него возбудили уголовное дело — его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АрменияЗадержание

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