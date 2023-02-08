Басилашвили заступился за отмененную «Современником» Ахеджакову

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что что ее сняли с репертуара «Современника». По словам актрисы, ее предупредил директор, что ее «больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей». Актриса добавила, что не получала предложений о работе от других театров, а также подчеркнула, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием. Басилашвили возмутился поступком руководства театра и назвал его неправомерным.

«Я считаю, что это полнейшее безобразие! За что? Почему? Какие-то обстоятельства, высказанные группой людей в доносе в театр, играют определяющую роль? Отмененный спектакль «Игра в джин» очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет. Может кого-то раздражает Лия Ахеджакова? Но это ведь другое дело! Допустим, я приду в Большой театр и мне не понравится какой-то замечательный балетный артист, я напишу в дирекцию и что, закроют постановку? Почему достойную, прекрасную, хорошую актрису лишают работы в «Современнике»? Это ее единственная пока работа. Это неправильно, неправомерно, решение директора идет вразрез с нашей Конституцией», - сказал Басилашвили.