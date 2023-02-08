Басилашвили заступился за отмененную «Современником» Ахеджакову
Народный артист СССР Олег Басилашвили в эфире НСН назвал неправомерным решение директора «Современника» о снятии с роли Лии Ахеджаковой.
Народный артист России Олег Басилашвили заявил в беседе с НСН, что готов заступиться за свою коллегу Лию Ахеджакову.
Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что что ее сняли с репертуара «Современника». По словам актрисы, ее предупредил директор, что ее «больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей». Актриса добавила, что не получала предложений о работе от других театров, а также подчеркнула, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием. Басилашвили возмутился поступком руководства театра и назвал его неправомерным.
«Я считаю, что это полнейшее безобразие! За что? Почему? Какие-то обстоятельства, высказанные группой людей в доносе в театр, играют определяющую роль? Отмененный спектакль «Игра в джин» очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет. Может кого-то раздражает Лия Ахеджакова? Но это ведь другое дело! Допустим, я приду в Большой театр и мне не понравится какой-то замечательный балетный артист, я напишу в дирекцию и что, закроют постановку? Почему достойную, прекрасную, хорошую актрису лишают работы в «Современнике»? Это ее единственная пока работа. Это неправильно, неправомерно, решение директора идет вразрез с нашей Конституцией», - сказал Басилашвили.
Собеседник НСН заявил о готовности подписать письмо в защиту Ахеджаковой, если такое появится.
«Я бы, наверное, подписал. У нас есть Конституция, где сказано, что гражданин имеет право высказывать свое мнение по любому поводу и никакие репрессии его не могут коснуться, если это не призывы к убийству, свержению власти. Там же провозглашается свобода митингов, собраний, демонстраций. Я понять не могу, почему в данном случае молчит Конституционный суд? Почему какие-то возмущения зрителей учитываются, восторги других зрителей нет. Странно. Мне это очень странно. Надо спросить других зрителей, восхищающихся Ахеджаковой, спектаклем, который поставила Галина Волчек», - отметил Басилашвили.
Ранее народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил НСН, что медийные лица, критикующие страну и действия правительства, опасны для общества, нужно всячески препятствовать им в работе на территории России и запрещать превозносить их былые заслуги.
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