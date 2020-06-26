«Проект запугивания российской культуры». Ахеджакова о деле Серебренникова

Режиссёр Кирилл Серебренников кратко прокомментировал приговор, вынесенный ему сегодня Мещанским судом Москвы по делу «Седьмой студии» о хищении 129 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». «Я недоволен», - сообщил он.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что дело Серебранникова олицетворяет процесс запугивания деятелей культуры. По ее словам, ей страшно.