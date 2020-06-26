«Проект запугивания российской культуры». Ахеджакова о деле Серебренникова

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН назвала безобразием обвинения в адрес режиссера.

Режиссёр Кирилл Серебренников кратко прокомментировал приговор, вынесенный ему сегодня Мещанским судом Москвы по делу «Седьмой студии» о хищении 129 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». «Я недоволен», - сообщил он.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что дело Серебранникова олицетворяет процесс запугивания деятелей культуры. По ее словам, ей страшно.

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«Все это большое огромное безобразие. Это проект по запугиванию людей культуры, режиссеров, актеров, драматургов, писателей. Всех, кто принадлежит к великой российской культуре. Это было запугивание, и страх остался. Может, кто-то более оптимистичен, у меня страх остался, и думаю, что я не одна такая» , - заключила она.

Суд счёл вину Серебренникова, бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора студии Юрия Итина полностью доказанной. Все трое получили условные сроки и штрафы. Серебренникову суд назначил три года условно и самый большой штраф — 800 тысяч рублей. При этом со всех троих по иску Минкультуры взыщут 128 миллионов рублей.

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ТЕГИ:Лия АхеджаковаКирилл Серебренников
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