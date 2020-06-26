«Проект запугивания российской культуры». Ахеджакова о деле Серебренникова
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН назвала безобразием обвинения в адрес режиссера.
Режиссёр Кирилл Серебренников кратко прокомментировал приговор, вынесенный ему сегодня Мещанским судом Москвы по делу «Седьмой студии» о хищении 129 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». «Я недоволен», - сообщил он.
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что дело Серебранникова олицетворяет процесс запугивания деятелей культуры. По ее словам, ей страшно.
«Все это большое огромное безобразие. Это проект по запугиванию людей культуры, режиссеров, актеров, драматургов, писателей. Всех, кто принадлежит к великой российской культуре. Это было запугивание, и страх остался. Может, кто-то более оптимистичен, у меня страх остался, и думаю, что я не одна такая» , - заключила она.
Суд счёл вину Серебренникова, бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора студии Юрия Итина полностью доказанной. Все трое получили условные сроки и штрафы. Серебренникову суд назначил три года условно и самый большой штраф — 800 тысяч рублей. При этом со всех троих по иску Минкультуры взыщут 128 миллионов рублей.
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