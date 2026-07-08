Худрук Театра на Покровке заявил, что искусство невозможно без человека
Технологичное оформление новой постановки «Анны Карениной» только подчеркивает, что главным инструментом в искусстве остается человек, заявил Дмитрий Бикбаев спецкорру НСН.
Художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев на предпремьерном показе первого мультимедийного драматического спектакля «Анна Каренина» указал, что Россия идет в ногу с современным искусством, однако несмотря на технологичность новой постановки, создатели постарались сохранить максимальную близость к человеку.
На сцене «Покровка.Театра» состоялся пресс-показ драматического мультимедийного спектакля «Анна Каренина», который поставил художественный руководитель театра Дмитрий Бикбаев. Создатели проекта отказались от аналоговых декораций, прибегнув к концепции открытой машинерии. В сценографии использовались решения, характерные для концертов и крупных шоу, в частности, обратная, прямая и лазерная проекции. Несмотря на это, технологичность спектакля стала только дополнением с живому исполнению, подчеркнул Бикбаев.
«Мы очень близки к человеку. У нас есть персонажи, которые ассоциируют как и дух Льва Николаевича Толстого, так и совесть, и воплощение других земных, простых вещей, без которых человеку очень сложно по жизни. Мы приходим к тому, что несмотря на всю эту технологичность, нужно держаться светлой стороны жизни. А где она? Она в вере. У каждого она своя. Левин (один из главных персонажей "Анны Карениной" — прим. НСН) в итоге не приходит к полному принятию Бога, так же, как и Лев Николаевич не пришел к этому до конца. Но все равно он дает верный вектор, он обращает наше внимание именно на свет, который идет от чистоты жизни. Для меня она в религии, для кого-то другого — в чем-то другом, про это и спектакль. И технологии лишь помогают заявить о том, что Россия остается важным игроком в мировой культуре. Наша технологичность — это прежде всего возможность заявить о том, что культура в России продолжает развиваться в ногу со временем», — цитирует Бикбаева спецкор НСН.
Он также объяснил, чем вызвана летняя премьера новинки, а также подчеркнул, что труппа после премьерных показов уйдет в отпуск, а сам театр ждет обновление.
«Мы намеренно остались, потому что нам было важно доиграть. И у нас была определенная остановка в репертуаре в связи с деятельностью молодежной режиссерской лаборатории "Покровка.ЛАБ", которую мы проводили с мастерской Олега Кудряшова и ГИТИСом. В итоге победители этой лаборатории выпускают премьеру спектакля в октябре следующего сезона. Это как бы грядущая наша премьера. А мы остались, и для нас очень радостно, что все наши крайние спектакли были полностью проданы. Для нас это большое подспорье к тому, чтобы уверенно двигаться в следующий сезон. Но все-таки мы остановим сезон, у артистов был очень напряженный период. За это время в "Покровка.Театр" мы сделаем ремонт, и у нас появятся еще два небольших сценических пространства, чтобы наши встречи с зрителем были более частыми. Для меня это радость, так как еще больше билетов можно реализовать, сами понимаете. Для актеров это счастье, потому что они могут быть больше задействованы в текущем репертуаре, от этого зависит их заработная плата», — поделился планами художественный руководитель театра.
Ранее театральный режиссер, руководитель музыкальных программ фестиваля «Театральный бульвар» Алексей Франдетти в пресс-центре НСН рассказывал, почему актеры любят выступать на летних театральных сценах, несмотря на непредсказуемость погоды и другие факторы.
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