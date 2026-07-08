Он также объяснил, чем вызвана летняя премьера новинки, а также подчеркнул, что труппа после премьерных показов уйдет в отпуск, а сам театр ждет обновление.

«Мы намеренно остались, потому что нам было важно доиграть. И у нас была определенная остановка в репертуаре в связи с деятельностью молодежной режиссерской лаборатории "Покровка.ЛАБ", которую мы проводили с мастерской Олега Кудряшова и ГИТИСом. В итоге победители этой лаборатории выпускают премьеру спектакля в октябре следующего сезона. Это как бы грядущая наша премьера. А мы остались, и для нас очень радостно, что все наши крайние спектакли были полностью проданы. Для нас это большое подспорье к тому, чтобы уверенно двигаться в следующий сезон. Но все-таки мы остановим сезон, у артистов был очень напряженный период. За это время в "Покровка.Театр" мы сделаем ремонт, и у нас появятся еще два небольших сценических пространства, чтобы наши встречи с зрителем были более частыми. Для меня это радость, так как еще больше билетов можно реализовать, сами понимаете. Для актеров это счастье, потому что они могут быть больше задействованы в текущем репертуаре, от этого зависит их заработная плата», — поделился планами художественный руководитель театра.

Ранее театральный режиссер, руководитель музыкальных программ фестиваля «Театральный бульвар» Алексей Франдетти в пресс-центре НСН рассказывал, почему актеры любят выступать на летних театральных сценах, несмотря на непредсказуемость погоды и другие факторы.

