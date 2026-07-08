Профессор Продеус потребовал от врачей четкого описания критериев РАС
Сегодня из-за отсутствия четких критериев очень сложно диагностировать РАС, сказал НСН Андрей Продеус.
Диагностика расстройств аутистического спектра (РАС) значительно улучшилась во всем мире, поэтому статистика показывает многократное увеличение таких случаев. Об этом в пресс-центре НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Вместе с тем психиатры и психоневрологи должны четче описать критерии РАС, чтобы было понятно, как ставить этот диагноз, подчеркнул он.
«И в России, и в мире улучшилась диагностика расстройств аутистического спектра. Поэтому число выявляемых случаев увеличивается в несколько раз. Более легкие или пограничные состояния также стали считаться такими расстройствами. Я очень бы хотел от детских психиатров и психоневрологов более четкого описания и понимания, что такое РАС, как ставить этот диагноз. Из-за размытости границ и отсутствия конкретных лабораторно-диагностических вещей очень сложно, кроме как описательно или по тестированию, поставить этот диагноз», — сказал Продеус.
Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс заявила, что в возрасте старше трех лет корректировать расстройства аутистического спектра сложнее, поскольку у ребенка уже выработался стереотип поведения. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Лечения нет»: Как улучшить качество жизни ребёнка с РАС
- «Дырявое ведро»: Военэксперт Матвийчук заявил об уязвимости ПВО Украины
- Политолог объяснил, почему Иран атаковал суда в Ормузском проливе
- Госдума предоставила Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС
- Профессор Продеус потребовал от врачей четкого описания критериев РАС
- Врач Продеус связал заболеваемость РАС с ростом числа недоношенных детей
- В России успешно завершились испытания новой вакцины от менингококка
- Худрук Театра на Покровке заявил, что искусство невозможно без человека
- Полетят через Стамбул: Закрытие Словакии не испортит европейский отпуск россиян
- Эрмитаж изменил стоимость входа в зависимости от времени посещения