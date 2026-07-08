Профессор Продеус потребовал от врачей четкого описания критериев РАС

Сегодня из-за отсутствия четких критериев очень сложно диагностировать РАС, сказал НСН Андрей Продеус.

Диагностика расстройств аутистического спектра (РАС) значительно улучшилась во всем мире, поэтому статистика показывает многократное увеличение таких случаев. Об этом в пресс-центре НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Вместе с тем психиатры и психоневрологи должны четче описать критерии РАС, чтобы было понятно, как ставить этот диагноз, подчеркнул он.

Врач Продеус связал заболеваемость РАС с ростом числа недоношенных детей
«И в России, и в мире улучшилась диагностика расстройств аутистического спектра. Поэтому число выявляемых случаев увеличивается в несколько раз. Более легкие или пограничные состояния также стали считаться такими расстройствами. Я очень бы хотел от детских психиатров и психоневрологов более четкого описания и понимания, что такое РАС, как ставить этот диагноз. Из-за размытости границ и отсутствия конкретных лабораторно-диагностических вещей очень сложно, кроме как описательно или по тестированию, поставить этот диагноз», — сказал Продеус.

Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс заявила, что в возрасте старше трех лет корректировать расстройства аутистического спектра сложнее, поскольку у ребенка уже выработался стереотип поведения. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Игорь Войдаков / НСН
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