За последние четверть века выросло количество недоношенных и маловесных детей — отчасти этим объясняется рост заболеваемости расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом в пресс-центре НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«У нас за последние 25-30 лет больше рождается недоношенных, маловесных детей с определенными особенностями развития. У них вероятность того, что проявятся расстройства аутистического спектра (РАС), выше. Мы получили дополнительную популяцию. С 2012 года мы стали выхаживать детей, которые весят меньше 1,5 килограмма при рождении, их путь в жизни достаточно непрост», — сказал Продеус.