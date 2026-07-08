Врач Продеус связал заболеваемость РАС с ростом числа недоношенных детей

Сегодня врачи выхаживают детей весом меньше 1,5 килограмма, у них выше вероятность заболеваемости РАС, сказал НСН Андрей Продеус.

За последние четверть века выросло количество недоношенных и маловесных детей — отчасти этим объясняется рост заболеваемости расстройствами аутистического спектра (РАС). Об этом в пресс-центре НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«У нас за последние 25-30 лет больше рождается недоношенных, маловесных детей с определенными особенностями развития. У них вероятность того, что проявятся расстройства аутистического спектра (РАС), выше. Мы получили дополнительную популяцию. С 2012 года мы стали выхаживать детей, которые весят меньше 1,5 килограмма при рождении, их путь в жизни достаточно непрост», — сказал Продеус.

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В последние годы диагностика расстройств аутистического спектра (РАС) стала гораздо более распространённой по сравнению с ситуацией нескольких лет назад. Согласно информации от Министерства здравоохранения и экспертов, в России фиксируется устойчивый рост числа детей, которым поставлен диагноз «аутизм». При этом семьи таких детей нередко испытывают значительные сложности с оформлением статуса ребёнка‑инвалида.

Даже при наличии подтверждённого диагноза результат медико‑социальной экспертизы (МСЭ) зачастую оказывается отрицательным. Дело в том, что основанием для присвоения инвалидности служит не сам диагноз, а выраженность стойких нарушений функций организма и степень ограничений в повседневной жизни. Такая система оценки вызывает оживлённые дискуссии — её активно обсуждают родители, медицинские специалисты и представители общественных организаций.

Ранее психолог, невролог Эрстея Дейс рассказала, на что обратить внимание в поведении ребенка, чтобы выявить расстройства аутистического спектра (РАС) как можно раньше.

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