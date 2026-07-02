Ливень не смоет! Почему «Звездные» актеры не боятся летних театральных сцен
Уличные театральные фестивали — это всегда особый формат: здесь искусство встречается с непредсказуемостью погоды, а связь артиста и зрителя становится по-настоящему живой и искренней, сказал НСН Алексей Франдетти.
Театральный режиссер, руководитель музыкальных программ фестиваля «Театральный бульвар» Алексей Франдетти рассказал в пресс-центре НСН о том, чем уникален городской театральный праздник, как он вырос в событие международного масштаба и что делает его таким особенным и для артистов, и для публики.
«Замечательно, что в нашем городе есть такой театральный праздник. Это фестиваль мирового уровня. Мне кажется, нигде фестивали не идут с такой плотностью, в течение такого количества дней, с таким разнообразием программ и так долго. На протяжении всего лета к нам приезжают различные коллективы, в том числе из других стран. Это настоящее чудо! У нас нет случайных зрителей — все зрители у нас желанные, мы всем рады. Все зрители обеспечены водой и посадочными местами. Погода, конечно, иногда вносит свои коррективы. Недавний ливень, например, буквально "смыл" артистов с некоторых городских площадок. Есть замечательные кадры, как на сцене в Коломенском Ира Пегова продолжала свою программу, мокрая насквозь. Артисты готовы работать для зрителей до тех пор, пока это не становится опасным. Но и наши зрители невероятно мужественны в такие моменты: они всё равно остаются на местах и поддерживают артистов. В первый год многие серьёзные артисты с опаской относились к выходу на сцену на улице. Сейчас же артисты с именем, с серьёзной творческой биографией не считают зазорным принимать участие в фестивале, потому что понимают: мы предоставляем нашему зрителю невероятно качественный продукт», — сказал собеседник НСН.
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