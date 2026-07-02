Ливень не смоет! Почему «Звездные» актеры не боятся летних театральных сцен

Театральный режиссер, руководитель музыкальных программ фестиваля «Театральный бульвар» Алексей Франдетти рассказал в пресс-центре НСН о том, чем уникален городской театральный праздник, как он вырос в событие международного масштаба и что делает его таким особенным и для артистов, и для публики.