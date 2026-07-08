Госдума предоставила Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, ведомства получат право на запрос и получение данных не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.

Отмечается, что речь идёт о сведениях, необходимых для предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала, гражданам, уволенным с военной службы, а также членам их семей.

«Это позволит упростить процесс предоставления соцгарантий военнослужащим, членам их семей, гражданскому персоналу и ветеранам», - говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий детей мигрантов выезжать из России после достиждения 18-летия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

