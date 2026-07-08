Лидеры стран НАТО назвали Россию «долгосрочной угрозой»
Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности. Как сообщает RT, об этом говорится в декларации лидеров стран НАТО по итогам саммита в Турции.
В документе говорится, что для противостояния этому «союзники выполняют свои обязательства в области обороны, взятые в Гааге».
«Альянс продолжает реагировать и адаптироваться к стратегической конкуренции, повсеместной нестабильности, гибридным угрозам и повторяющимся потрясениям», - сказано в декларации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Турции относительно саммита НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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