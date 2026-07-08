Лидеры стран НАТО назвали Россию «долгосрочной угрозой»

В документе говорится, что для противостояния этому «союзники выполняют свои обязательства в области обороны, взятые в Гааге».

«Альянс продолжает реагировать и адаптироваться к стратегической конкуренции, повсеместной нестабильности, гибридным угрозам и повторяющимся потрясениям», - сказано в декларации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Турции относительно саммита НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

