Сейчас еще очень рано говорить о продаже самолетов Ил-114-300 Индонезии, так как еще не закончены все летные испытания и не пройдена сертификация самолета в России. Об этом НСН рассказал исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

Россия предложит коллегам из Индонезии рассмотреть возможность приобретения или лизинга российских самолетов Ил-114-300, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на «Иннопроме». Его слова приводит ТАСС. Алиханов отметил, что этот региональный самолёт уже получил сертификат и по экономическим показателям обходит конкурента — ATR 72. Захарченко не согласился с поспешными заявлениями Алиханова.

«Разговор о том, что Ил-114-300 экономически более эффективен, чем ATR 72, необъективен. Если использовать Ил-114-300 на труднодоступных необслуживаемых аэродромах как грузовой самолет, тогда он действительно экономичен. Грузоподъемность у него повыше, чем у ATR 72, но пассажировместимость меньше. Кроме того, у ATR 72 большой парк, налажена системой обслуживания и ремонта, большая история эксплуатации, чего у Ил-114-300 нет. Не будем говорить о проблемах с двигателем ТВ7-117. Так что пока не завершен весь комплекс испытаний, сертификация самолета, не говоря о начале серийного производства, ни о каких поставках за рубеж речи не идет», - рассказал он.