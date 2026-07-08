Минпромторг поспешил? Почему Ил-114-300 рано продавать в Индонезию
Юрий Захарченко заявил НСН, что пока по многим характеристикам Ил-114-300 проигрывает своему конкуренту ATR 72 в экономический эффективности для Индонезии.
Сейчас еще очень рано говорить о продаже самолетов Ил-114-300 Индонезии, так как еще не закончены все летные испытания и не пройдена сертификация самолета в России. Об этом НСН рассказал исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Россия предложит коллегам из Индонезии рассмотреть возможность приобретения или лизинга российских самолетов Ил-114-300, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на «Иннопроме». Его слова приводит ТАСС. Алиханов отметил, что этот региональный самолёт уже получил сертификат и по экономическим показателям обходит конкурента — ATR 72. Захарченко не согласился с поспешными заявлениями Алиханова.
«Разговор о том, что Ил-114-300 экономически более эффективен, чем ATR 72, необъективен. Если использовать Ил-114-300 на труднодоступных необслуживаемых аэродромах как грузовой самолет, тогда он действительно экономичен. Грузоподъемность у него повыше, чем у ATR 72, но пассажировместимость меньше. Кроме того, у ATR 72 большой парк, налажена системой обслуживания и ремонта, большая история эксплуатации, чего у Ил-114-300 нет. Не будем говорить о проблемах с двигателем ТВ7-117. Так что пока не завершен весь комплекс испытаний, сертификация самолета, не говоря о начале серийного производства, ни о каких поставках за рубеж речи не идет», - рассказал он.
При этом Захарченко раскрыл и преимущества Ил-114-300, которые правда могут сделать его удобным транспортным средством для Индонезии.
«Ил-114 может работать в более тяжелых условиях, какие как раз в Индонезии. Самое важное конкурентное преимущество Ил-114-300 в том, что наши производители готовы организовать локализацию производства в Индонезии: начиная от запчастей и заканчивая более серьезными проектами по Ил-114-300. Кроме того, его взлетно-посадочные характеристики подойдут для работы на островах Индонезии», - подытожил он.
Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил НСН, что отечественные двигатели ПД-8, которые планируется устанавливать на лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пока что не запущены в серийное производство. К тому же, их необходимо доработать.
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