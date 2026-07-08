Политолог объяснил, почему Иран атаковал суда в Ормузском проливе
Ормузский пролив — один из важнейших вопросов для Ирана на будущих переговорах с США, которые возобновятся после завершения боевых действий, сказал НСН Василий Останин-Головня.
Атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе могли быть вызваны нарушениями со стороны Израиля и США, возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном теперь стоит ждать по завершении боевых действий. Об этом НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
США провели серию ударов по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, заявило Центральное командование США, сообщило издание «Коммерсантъ». Американские военные назвали действия Ирана нарушением режима прекращения огня. Были атакованы более 80 целей. По словам президента США Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, а в переговорах с Тегераном больше нет смысла. Останин-Головня объяснил, что могло послужить причиной атаки на суда в Ормузском проливе.
«У нас нет полного понимания, что произошло. В основном были заявления западных информационных агентств, которые затем распространили все остальные. Прежде всего действия Тегерана могли спровоцировать нарушения со стороны США и Израиля, который так и не присоединился к Исламабадскому меморандуму в таких немаловажных пунктах, как прекращение боевых действий на территории Ливана, что было принципиально важно для Ирана. Также надо понимать, что прежнее перемирие не выглядело убедительным и что возобновление горячей фазы конфликта было лишь вопросом времени», — сказал Останин-Головня.
Собеседник НСН предположил, когда могут возобновиться переговоры между Вашингтоном и Тегераном.
«Переговоры возобновятся сразу после завершения боевых действий. Трудно сказать, когда это будет, все зависит от экономических и военных возможностей сторон. Иран вроде как умеет подолгу выживать в условиях санкционного давления и даже вооруженных конфликтов, для США финансы не проблема, но логистика и присутствие в регионе затруднительны, особенно с учетом внутриполитической конъюнктуры, в том числе праймериз, который на носу у Трампа. Вероятно, что Трамп попытается заново завершить этот конфликт к праймериз, чтобы республиканцы не потеряли очки. Но в таком случае, конечно, у Ирана будет чуть более выгодная переговорная позиция, чем у Вашингтона. Если США за этот короткий срок сумеют оказать достаточное давление на Тегеран и поставить его в уязвленное положение, то тогда более выгодная переговорная позиция будет у США», — добавил эксперт.
В заключение Останин-Головня отметил, что для Ирана Ормузский пролив — один из ключевых аспектов в будущих переговорах.
«Ормузский пролив для Ирана — один из наиболее принципиальных вопросов. Остальные вопросы, в том числе боевые действия на территории Ливана, — это дополнительные рычаги давления по свободе судоходства в Ормузском проливе. Ирану принципиально важно доказывать, что он может оказывать влияние за пределами своих непосредственных границ. Конечно, Ормузский пролив является одним из связующих элементов между Ближним Востоком и мировым рынком», — подытожил он.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил Иран, что США ответят насилием на насилие. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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