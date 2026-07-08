Атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе могли быть вызваны нарушениями со стороны Израиля и США, возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном теперь стоит ждать по завершении боевых действий. Об этом НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

США провели серию ударов по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, заявило Центральное командование США, сообщило издание «Коммерсантъ». Американские военные назвали действия Ирана нарушением режима прекращения огня. Были атакованы более 80 целей. По словам президента США Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, а в переговорах с Тегераном больше нет смысла. Останин-Головня объяснил, что могло послужить причиной атаки на суда в Ормузском проливе.

«У нас нет полного понимания, что произошло. В основном были заявления западных информационных агентств, которые затем распространили все остальные. Прежде всего действия Тегерана могли спровоцировать нарушения со стороны США и Израиля, который так и не присоединился к Исламабадскому меморандуму в таких немаловажных пунктах, как прекращение боевых действий на территории Ливана, что было принципиально важно для Ирана. Также надо понимать, что прежнее перемирие не выглядело убедительным и что возобновление горячей фазы конфликта было лишь вопросом времени», — сказал Останин-Головня.