Россиянам рассказали, как защититься от инфаркта и инсульта летом
Защититься от инфаркта и инсульта летом поможет соблюдение пяти рекомендаций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко.
В частности, в день надо пить 40 миллилитров воды на один килограмм веса, а также включить в рацион много белка и фруктов, ограничив трансжиры и углеводы.
Кроме того, эксперт посоветовала носить просторную одежду из натуральных тканей, а в самые жаркие часы избегать перегрева и физических нагрузок.
Пятый совет - контролировать артериальное давление, при наличии хронических заболеваний принимать лекарства, а в случае возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой немедленно обращаться к кардиологу.
Ранее Кондратенко заявила, что риск развития инфаркта и инсульта в летний период существенно возрастает у людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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