Россиянам рассказали, как защититься от инфаркта и инсульта летом

В частности, в день надо пить 40 миллилитров воды на один килограмм веса, а также включить в рацион много белка и фруктов, ограничив трансжиры и углеводы.

Кроме того, эксперт посоветовала носить просторную одежду из натуральных тканей, а в самые жаркие часы избегать перегрева и физических нагрузок.

Пятый совет - контролировать артериальное давление, при наличии хронических заболеваний принимать лекарства, а в случае возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой немедленно обращаться к кардиологу.

Ранее Кондратенко заявила, что риск развития инфаркта и инсульта в летний период существенно возрастает у людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».