В России сегодня нет лечения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), до сих пор неизвестны все механизмы этого заболевания. Об этом в пресс-центре НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

По его словам, родителям детей с РАС остается использовать все ресурсы, чтобы улучшить качество их жизни.