«Лечения нет»: Как улучшить качество жизни ребёнка с РАС
Сегодня родители детей с РАС хватаются за любую возможность улучшить качество жизни ребенка, четких протоколов лечения не существует, сказал НСН Андрей Продеус.
В России сегодня нет лечения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), до сих пор неизвестны все механизмы этого заболевания. Об этом в пресс-центре НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По его словам, родителям детей с РАС остается использовать все ресурсы, чтобы улучшить качество их жизни.
«Не существует лечения от РАС. Максимальные усилия прилагаются к адаптации таких детей. Это надо понимать. Когда у какого-то заболевания нет лечения, люди пытаются найти любой способ, который улучшит качество жизни ребенка, родители ищут и используют все ресурсы. Это вопрос внутреннего принятия, удовлетворенности и человеческого понимания. Меняя центры помощи, родители таких детей ориентируются на то, что где-то их больше ценят, любят и понимают, может быть, они видят субъективные или объективные признаки прогресса у ребенка. К сожалению, не зная всех механизмов этого заболевания, у нас нет механизмов патогенетического лечения. У нас есть возможность сравнить результаты и эффективность лечения, если мы говорим об аутоиммунных заболеваниях, об онкологии и других болезнях, потому что на все это есть протоколы. Когда же мы говорим о РАС, то здесь родители просто хотят пробовать все, что может помочь ребенку», — сказал Продеус.
Ранее Продеус заявил, что диагностика РАС значительно улучшилась во всем мире, поэтому статистика показывает многократное увеличение таких случаев.
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