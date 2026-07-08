Появились первые кадры со съемок сериала Сергея Урсуляка «Война и мир»

Главные роли в сериале исполнят Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов), Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Сергей Маковецкий (князь Василий Курагин) и многие другие. По словам Урсуляка, экранизировать столь масштабное литературное произведение – радость, но и большая ответственность.

«Классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья. Это все то, что есть сегодня», - заявил он.

Режиссер также подчеркнул, что главная задача при работе над проектом для него состоит в том, чтобы сделать героев Толстого ближе современным юным зрителям.

Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра START создают при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и банка ВТБ.

Ранее также сообщалось, что народный артист России Михаил Пореченков сыграет роль графа Ильи Ростова в экранизации Урсуляка, напоминает «Радиоточка НСН».

