Джеки Чан получил черный пояс по карате
Гонконгский, китайский и американский актёр Джеки Чан получил чёрный пояс по карате. Ему его вручил генеральный секретарь Всемирной федерации карате (WKF) Тосихиса Нагура.
Церемония прошла в Нью-Йорке в рамках промоакции фильма «Карате-пацан: Легенды». Вместе с Чаном чёрный пояс также получил американский актёр Ральф Маччио.
«Мало кто смог передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза «Карате-пацан», - отметил президент WKF Антонио Эспинос.
Ранее 71-летний Джеки Чан заявил, что не собирается уходить на пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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