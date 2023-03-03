«Взлет российских брендов»: Владельцы ТЦ готовятся к доковидной посещаемости

Посещаемость торговых центров в России может вырасти в этом году до уровня доковидного 2019-го года, заявил в интервью НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

По данным «Коммерсанта», 23 Февраля обеспечило торговым центрам Москвы и Санкт-Петербурга рост посещаемости от 5 до 15%. По данным издания, россияне возвращаются к привычной модели трат, перестав жалеть деньги на необязательные покупки.