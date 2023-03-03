«Взлет российских брендов»: Владельцы ТЦ готовятся к доковидной посещаемости

В России появилось больше десяти премиальных брендов, при этом на места западных компаний пришли порядка 20-30 отечественных, сказал в эфире НСН Булат Шакиров.

Посещаемость торговых центров в России может вырасти в этом году до уровня доковидного 2019-го года, заявил в интервью НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

По данным «Коммерсанта», 23 Февраля обеспечило торговым центрам Москвы и Санкт-Петербурга рост посещаемости от 5 до 15%. По данным издания, россияне возвращаются к привычной модели трат, перестав жалеть деньги на необязательные покупки.

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«Да, посещаемость подрастает, сейчас в качественных торговых центрах свободных мест практически нигде не осталось. Многие ретейлеры, подводя итоги года, говорят, что ситуация будет становиться лучше, поскольку вакуума в природе не бывает. Нельзя говорить, что происходит что-то революционное, но аккуратненько, постепенно посещаемость торговых центров и спрос восстанавливаются. Я надеюсь, что в этом году мы выйдем на показатели доковидного 2019 года. При этом нельзя сказать, что доходы владельцев торговых центров вернулись на уровень 2019 года, безусловно, нет, но с точки зрения продаж и оборотов ситуация потихоньку улучшается», - сказал Шакиров.

При этом он назвал одной из причин роста посещаемости ТЦ развитие российских брендов.

«Это связано с несколькими факторами. Если в начале и середине прошлого года были панические настроения, связанные с уходом иностранных брендов, сейчас это дало толчок к развитию российских брендов. Порядка 20-30 российских брендов использовали это время, чтобы занять пустующие площадки. Сейчас имеет смысл обратить внимание на открытия всех новых магазинов. Такие бренды как Lime, Zarina, Love Republic, таже самая Gloria Jeans строят магазины намного качественнее и по концепции намного более красиво. Появилось больше десяти премиальных брендов, начиная от 12 Storeez. Вся эта ситуация привела к тому, что российские компании неожиданно даже для себя получили хороший толчок к развитию. Ковидные истории также отступили», - заключил собеседник НСН.
Фабрикант усомнился, что Swed House заменит IKEA в России

Шакиров ранее сообщил , что белорусский аналог IKEA, компания Swed House, может открыть в 2023 году в Москве 10 магазинов, а в ближайшие годы - до 50 магазинов по всей России.

Владелец фабрики мягкой мебели Cinno Cillini Михаил Майстер заявил НСН в этой связи, что заменить IKEA невозможно, поскольку ее бизнес-модель не смогут скопировать ни российские, ни белорусские, ни западные компании.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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