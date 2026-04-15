Возрождение Госкино приведет к процветанию бюрократии в индустрии, что недопустимо для такого динамичного искусства, рассказал режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.

Российскому кинематографу нужен орган, контролирующий качество производства кинокартин, подобный Госкино, заявил народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, передает ТАСС. Он добавил, что необходимо контролировать перераспределение государственных средств, выделяемых на кино. Войтинский объяснил, почему в киноиндустрии заговорили о Госкино.