Не могут зажечь: Режиссер Войтинский выступил против возрождения Госкино
Александр Войтинский заявил НСН, что некоторые деятели кино сегодня не готовы терять свой «статус» и актуальность, но уже не могут зажечь зрителя, отсюда возникают бюрократические идеи.
Возрождение Госкино приведет к процветанию бюрократии в индустрии, что недопустимо для такого динамичного искусства, рассказал режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.
Российскому кинематографу нужен орган, контролирующий качество производства кинокартин, подобный Госкино, заявил народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, передает ТАСС. Он добавил, что необходимо контролировать перераспределение государственных средств, выделяемых на кино. Войтинский объяснил, почему в киноиндустрии заговорили о Госкино.
«Кино – это очень динамичное искусство, все меняется каждый день. Картина, снятая год назад, не так выдает эту разницу. А если пятнадцать, двадцать лет назад – ее уже нельзя смотреть. Все течет, все очень быстро меняется. Люди, которые вошли в профессию, получили какой-то статус, теряют его, если не продолжают быть такими же динамичными и современными. Это очень обидно, потому что удержаться сложно, если ты в душе не молод. Остается только аппаратный способ удержаться, так как ты уже не можешь быть актуален, к тебе не прикованы взгляды. Отсюда и берется бюрократия, в кино в том числе. Кто-то хочет говорить и быть услышанным, не потому что зажег своей идеей, а потому что просто у него такой статус. Есть деятели кино, которые давно работают, но лидировать в реальности они уже не могут. И это нормально, это естественно, так устроена жизнь. Но им хочется удержаться за счет бюрократического статуса. В этом причина таких тенденций», - объяснил он.
Войтинский подчеркнул, что только зритель может определить качество кино, потому что оно снимается именно для него.
«Зритель голосует рублем, есть уши, которые слушают. Художник говорит, а зритель слушает и смотрит. Если зрители смотрят, значит, художник здорово рассказывает. Сборы и определяют все, они показывают качество. Никто не знает качества, кроме зрителя. Ни один фильм не становится успешным до того, как пришли люди и стали его смотреть. Только зрительский успех показатель, только ухо и глаз определяют это. Так было всегда, кино снимается для зрителя. Надо учиться быть понятым и востребованным со стороны зрителя», - добавил собеседник НСН.
Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц также предложил возродить в России Госкино как отдельное ведомство. По словам Члиянца, следует убрать департамент из Министерства культуры и переделать его в Госкино. Как отметил режиссер, кино - отдельная отрасль деятельности, которой необходимо более пристальное внимание, и ей «неестественно» находиться внутри Минкультуры. Кинематографист считает, что «нужен человек, который будет заниматься на государственном уровне только кинематографией» и решением вопросов «на земле».
