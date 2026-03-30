Режиссер Члиянц предложил возродить Госкино
Режиссер и продюсер Сергей Члиянц предложил возродить в России Госкино как отдельное ведомство. Об этом кинематографист рассказал в интервью ТАСС.
«Для того, чтобы возродить полностью российский кинематограф, включая его содержательную часть, необходимо восстановить Госкино России», - сказал он.
По словам Члиянца, следует убрать департамент из Министерства культуры и переделать его в Госкино. Как отметил режиссер, кино - отдельная отрасль деятельности, которой необходимо более пристальное внимание, и ей «неестественно» находиться внутри Минкультуры. Кинематографист считает, что «нужен человек, который будет заниматься на государственном уровне только кинематографией» и решением вопросов «на земле».
Ранее Сергей Члиянц, выступивший режиссером и продюсером получившего четыре премии «Ника» фильма «Ветер», в интервью НСН рассказал, что картина появится в российском прокате в этом году.
