Режиссер Члиянц предложил возродить Госкино

Режиссер и продюсер Сергей Члиянц предложил возродить в России Госкино как отдельное ведомство. Об этом кинематографист рассказал в интервью ТАСС.

«Для того, чтобы возродить полностью российский кинематограф, включая его содержательную часть, необходимо восстановить Госкино России», - сказал он.

По словам Члиянца, следует убрать департамент из Министерства культуры и переделать его в Госкино. Как отметил режиссер, кино - отдельная отрасль деятельности, которой необходимо более пристальное внимание, и ей «неестественно» находиться внутри Минкультуры. Кинематографист считает, что «нужен человек, который будет заниматься на государственном уровне только кинематографией» и решением вопросов «на земле».

Ранее Сергей Члиянц, выступивший режиссером и продюсером получившего четыре премии «Ника» фильма «Ветер», в интервью НСН рассказал, что картина появится в российском прокате в этом году.

ФОТО: автор фото - Алексей Молчановский
