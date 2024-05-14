Продюсер Рудченко: Внук Пугачевой Пресняков не сможет стать популярным в США

Рудченко выразил уверенность, что Пресняков не сможет состояться на Западе как артист. Он указал на ситуацию с матерью Преснякова Кристиной Орбакайте, у которой было очень много ресурсов, которые ей все равно не помогли.

По словам продюсера, у Преснякова нет какого-то незаурядного таланта. Рудченко предположил, что песни музыканта не заинтересуют американских слушателей.

Ранее Орбакайте отреагировала на отмену ее концертов в России, отмечает RT. Артистка выложила в свои соцсети фотографию в вечернем платье, подписав ее фразой из композиции своей матери певицы Аллы Пугачевой «Песня на бис».

