Продюсер Рудченко: Внук Пугачевой Пресняков не сможет стать популярным в США
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что у внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова нет будущего в США. Об этом медиаменеджер сказал Teleprogramma.pro.
Рудченко выразил уверенность, что Пресняков не сможет состояться на Западе как артист. Он указал на ситуацию с матерью Преснякова Кристиной Орбакайте, у которой было очень много ресурсов, которые ей все равно не помогли.
По словам продюсера, у Преснякова нет какого-то незаурядного таланта. Рудченко предположил, что песни музыканта не заинтересуют американских слушателей.
Ранее Орбакайте отреагировала на отмену ее концертов в России, отмечает RT. Артистка выложила в свои соцсети фотографию в вечернем платье, подписав ее фразой из композиции своей матери певицы Аллы Пугачевой «Песня на бис».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru