Продюсер Рудченко: Внук Пугачевой Пресняков не сможет стать популярным в США

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что у внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова нет будущего в США. Об этом медиаменеджер сказал Teleprogramma.pro.

Пугачева назвала «страшилками» слухи вокруг статуса иноагента для нее

Рудченко выразил уверенность, что Пресняков не сможет состояться на Западе как артист. Он указал на ситуацию с матерью Преснякова Кристиной Орбакайте, у которой было очень много ресурсов, которые ей все равно не помогли.

По словам продюсера, у Преснякова нет какого-то незаурядного таланта. Рудченко предположил, что песни музыканта не заинтересуют американских слушателей.

Ранее Орбакайте отреагировала на отмену ее концертов в России, отмечает RT. Артистка выложила в свои соцсети фотографию в вечернем платье, подписав ее фразой из композиции своей матери певицы Аллы Пугачевой «Песня на бис».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СШААлла ПугачеваПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры