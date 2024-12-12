«Носят платья и сдают обратно»: Стилист Рогов заявил о проблеме «фэшн-экстремизма»
Покупательницы действительно часто сдают ношеную одежду обратно, однако в случае со звездами стоит учитывать, что бренды, которые предоставляют им одежду, иногда сами просят вернуть вещь с биркой, заявил НСН Александр Рогов.
Массовый возврат модной одежды в период праздников – действительно большая проблема для всей модной индустрии, не помогают даже специальные пломбы. Об этом в беседе с НСН рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов.
Каждая шестая москвичка сдает обратно свое платье после корпоратива, пишет SHOT. Сотрудники маркетплейсов возмущены: покупательницы массово приобретают нарядные платья и костюмы, а дальше не срезают бирки, идут на мероприятия, а после возвращают наряды обратно. Также в Сеть попало видео, на котором певица Клава Кока на презентации новой пластинки певца Филиппа Киркорова засветилась с биркой на брюках. Рогов отметил, что в случае с Клавой Кокой брюки просто могли быть предоставлены ей брендом, который попросил вернуть вещь обратно с биркой.
«Я бы не смешивал здесь статистику просто потребительниц модной одежды, которые покупают вещи для корпоратива, а потом сдают, и звезд. Например, в случае с Клавой Кокой, возможно, вещь была предоставлена ей брендом, который просто просил не срезать бирку. Но, возможно, стилист Клавы Коки - фэшн-экстримист, который купил ей вещи в магазине и потом принес сдавать их обратно. Для людей, которые занимаются модой или для дизайнеров одежды, а я являюсь также владельцем бренда, это, конечно, проблема. Ты с этим ничего не можешь сделать. Человек действительно имеет полное право в течение двух недель вернуть вещь обратно. Если она с ценником и в нормальном состоянии, то ты просто обязан ее принять. Потребительский экстремизм – это большая проблема для российской и международной моды», - пояснил он.
Рогов отметил, что продавцы пытаются бороться с недобросовестными покупателями, прикрепляя специальные пломбы на одежду, хотя и не имеют права этого делать.
«Некоторые бренды придумали новую фишку: на видимую зону одежды теперь прикрепляют специальную пломбу, которую нельзя срезать. Но даже эти пломбы уже научились заменять, находить аналогичные в каких-то бытовых магазинах и потом менять. Хотя по закону, конечно, мы как бренд одежды не имеем права клеить никакие пломбы. Но, к сожалению, возвраты, особенно перед Новым годом и после, действительно, являются частыми. Но вообще международная практика показывает, что выходить неоднократно в одном и том же становится трендом. Например, часто это практикует актриса Кейт Бланшетт, выходя на красную дорожку. И мне кажется, это норма, и звезды могут показывать, что к одежде не надо относиться только потребительски. Это очень экологично», - рассказал он.
Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в разговоре с НСН заявил, что сообщения о массовом возврате на маркетплейсах ношенных вещей после корпоративов являются сомнительными.
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