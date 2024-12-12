«Носят платья и сдают обратно»: Стилист Рогов заявил о проблеме «фэшн-экстремизма»

«Я бы не смешивал здесь статистику просто потребительниц модной одежды, которые покупают вещи для корпоратива, а потом сдают, и звезд. Например, в случае с Клавой Кокой, возможно, вещь была предоставлена ей брендом, который просто просил не срезать бирку. Но, возможно, стилист Клавы Коки - фэшн-экстримист, который купил ей вещи в магазине и потом принес сдавать их обратно. Для людей, которые занимаются модой или для дизайнеров одежды, а я являюсь также владельцем бренда, это, конечно, проблема. Ты с этим ничего не можешь сделать. Человек действительно имеет полное право в течение двух недель вернуть вещь обратно. Если она с ценником и в нормальном состоянии, то ты просто обязан ее принять. Потребительский экстремизм – это большая проблема для российской и международной моды», - пояснил он.

Рогов отметил, что продавцы пытаются бороться с недобросовестными покупателями, прикрепляя специальные пломбы на одежду, хотя и не имеют права этого делать.