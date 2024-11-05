СМИ: Продавцы маркетплейсов обратились в ФАС для отмены принудительных скидок

Как рассказал член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников, торговые площадки Ozon и Wildberries с конца весны — начала лета внедряют автоскидки на плохо продаваемые товары. В начале продавцы самостоятельно могли выбирать, какие товары участвуют в распродажах. Однако с осени 2024 года площадки стали назначать скидки автоматически.

В свою очередь президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов пояснил, что подобные акции проводят, чтобы разгрузить склады от неликвидных товаров. Однако подобный подход часто приводит к убыткам продавцов, заметил в беседе с изданием директор T-Bank eCommerce Илья Кретов.

Ранее сообщалось, что Минэк предложил исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение цены на маркетплейсе. По мнению министерства, согласие не может выражаться в форме «молчания или бездействия». При этом президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил «Радиоточке НСН», что обязанность маркетплейсов согласовывать цены с продавцами приведет к уменьшению числа акций, но эта мера нужна рынку.

